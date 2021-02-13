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اقتصاد

اجتماع بمياه أسيوط لمناقشة آليات تنفيذ حياة كريمة وجدولها الزمني

السبت 13/فبراير/2021 - 01:57 م
صدى البلد
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آمنة عبدالعظيم
عقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، اجتماعًا عاجلًا، مع قطاعات لمخطط العام والمشروعات والمكتب الفنى، لوضع الخطة التنفيذية لمبادرة حياة كريمة على صعيد المشروعات التى تنفذها شركة مياه أسيوط، ومطابقتها مع الجدول الزمنى لانطلاق المرحلة الثانية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.


وأكد أن المبادرة تستهدف تحسين الخدمات بـ 149 قرية و641 تابعا بمحافظة أسيوط، مشيرا إلى أنه تم التنسيق الجهات التنفيذية بالمحافظة لتدقيق المعلومات وتحديد الاحتياجات الفاعلية لجميع مراكز المحافظة بالاستعانة بخبراء من مسئولى التخطيط والتطوير والتحليل الاقتصادى لرسم آليات تنفيذ المبادرة ووضع أبعاد الجدول الزمنى الملائم، لخدمة 2.2 مليون مواطن.


وحدد رئيس شركة مياه أسيوط، أهم النقاط التى تنفذها الشركة ضمن المبادرة، وهى "أعمال الإحلال والتجديد الملحة والضرورية، والمد والتدعيم، ومحطات مياه الشرب، ووحدات معالجة الحديد والمنجنيز بالمحطات الارتوازى، فضلًا عن مد المحطات بالمعدات الثقيلة ومولدات الديزل والمحولات الكهربائية والطلمبات الغاطسة بمشتملاتها من معدات التوصيل".
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