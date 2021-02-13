ضبط 100 طربة حشيش بحوزة عنصر إجرامي بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة .





تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول ) بحوزة ( عاطل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) وذلك حال تواجده بالقرب من مسكنه.





وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.





هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ( 700 ألف جنيه ) تقريبًا .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.