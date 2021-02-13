حظي وحش.. شاهد | حسام داغر: محدش بيجبلي هدايا في عيد الحب

مع اقتراب عيد الحب، قال الفنان حسام داغر ، إن أول هدية قدمها في عيد الحب، كانت دبدوب وكان في عمر الـ 16 عاما، مازحا: "جبته لماما".





وأضاف الفنان حسام داغر، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن أول هدية ارتباط قدمها في عيد الحب، كانت "موبايل"، موضحا أنه يحب الهدايا العملية".





وتابع: "حظي وحش في الهدايا ، وبفرح بالورد ، وأنا شخص رومانسي في الطبيعة".





وأكمل: محدش بيجبلي هدايا في عيد الحب، على الرغم من شخصية الشاعر في "أمير البحار" ، والتي يظن البعض أنها شخصيتي الحقيقة.