منال سلامة: لو حد جابلي دبدوب هكرهه أنا عاوزة حاجة مفيدة | شاهد

قالت الفنانة منال سلامة، إنها لا تحب فكرة إهداء "الدبدوب" في الفلانتين، معقبة: "لا أنت لو دخلت عليا بدبدوب هكرهك أنا عاوزه هدايا مفيدة".





ومن جانبها، أضاف الفنان حسام داغر، خلال استضافته في برنامج "حلو الكلام"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، "محدش بيجبلي هدايا في عيد الحب، على الرغم من شخصية الشاعر في "أمير البحار"، والتي يظن البعض أنها شخصيتي الحقيقة".





وفي سياق آخر، أشار إلى أنه يدرس حاليا التمثيل ، وتخرج على يديه أعداد كبيرة من الفنانين، خلال عشرة سنوات ماضية، متابعا: "حبيت أنقل اللي درسته في مصر".





وتابع: السوشيال ميديا تسببت في قتل بعض المواهب، ولكن الجمهور قادر على تحديد الفرق بين الشهرة والموهبة الحقيقة.