حملات مستمرة لرفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات في دسوق.. صور

تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى بإشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبو كيلة، ومحمد جميل، ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق.





ووجهت "ماضي"، باستمرار أعمال حملات النظافة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.





وقالت إن الحملات المستمرة قامت برفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الإشغالات، ومسح وتمهيد الشوارع، إضافة إلى متابعة المشروعات القائمة بالقرى، وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع.





وأشارت إلى استمرار العمل على فض أي تجمعات، والقيام بجولات ميدانية ومتابعات لجميع المصالح؛ للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية، ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب.



