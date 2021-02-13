ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حملات مستمرة لرفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات في دسوق.. صور

السبت 13/فبراير/2021 - 03:49 م
صدى البلد
Advertisements
محمود زيدان
تابعت المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة دسوق، على مدار الساعة سير العمل بمنظومة النظافة بالقرى بإشراف نواب رئيس المدينة لشئون القرى سند أبو كيلة، ومحمد جميل، ومتابعة منظومة النظافة بقرى دسوق.

ووجهت "ماضي"، باستمرار أعمال حملات النظافة، ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق تنسيقًا مع رؤساء الوحدات القروية محلة دياى، كفر مجر، محلة أبو على، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب.

وقالت إن الحملات المستمرة قامت برفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات ومداخل القرى ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى مركز دسوق ورفع الإشغالات، ومسح وتمهيد الشوارع، إضافة إلى متابعة المشروعات القائمة بالقرى، وأعمال الرش والتطهير بالشوارع والمصالح الحكومية الخدمية بالقرى والتوابع.

وأشارت إلى استمرار العمل على فض أي تجمعات، والقيام بجولات ميدانية ومتابعات لجميع المصالح؛ للوقوف على مدى التزام العاملين وقياس معدل الأداء الإداري وحالة الانضباط ومتابعة محطات المياه والصرف والوحدات الصحية، ومتابعة المرافق العامة من محطات الصرف الصحي وحل مشاكل الصرف وتطهير البيارات ومحطات خفض المنسوب.

حملات مستمرة لرفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات في دسوق.. صور
حملات مستمرة لرفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات في دسوق.. صور
حملات مستمرة لرفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات في دسوق.. صور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

للارتقاء بمستوى الخدمات العامة.. استمرار حملات النظافة والتجميل ورفع كفاءة الإنارة بكفر الشيخ.. صور

محافظ كفر الشيخ: تلقينا 109 آلاف و105 طلبات تصالح حتى الآن

محافظ كفر الشيخ يزف بشرى سارة لأهالي مطوبس .. تعرف على التفاصيل

حملات مكثفة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة بمراكز كفر الشيخ .. صور

محافظ كفر الشيخ: حملات يومية مكثفة لأعمال النظافة ورفع كفاءة الإنارة

تطهير خطوط الصرف الصحي ورفع المخلفات في دسوق بـ كفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

الحكومة: الإعلانات المتداولة لتنظيم برامج العمرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهمية

تجنبوها تماما لأنها مسرطنة.. أستاذ تغذية يحذر من بعض أنواع الجبن

نداء عاجل من أمانة جدة السعودية إلى المواطنين بشأن كورونا

هل يدل عدم تحلل الجثث على صلاح الميت؟ الإفتاء ترد

تحذيرات من تعرض إيران لموجة رابعة من فيروس كورونا

خاص.. حقيقة اهتمام بوروسيا دورتموند الألماني بضم محمد هاني من الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رينو كابتور RS Line موديل 2021 الجديدة

يوتيوبر مصري شهير في أمريكا يستعرض إمكانيات مرسيدس برابوس ROCKET 900 الخارقة .. صور

بعد إثارتها الجدل في الجيم.. شاهد أبرز الإطلالات الرياضية لـ رانيا يوسف