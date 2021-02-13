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رياضة

محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول امام ليستر سيتي بالدورى الإنجليزي

السبت 13/فبراير/2021 - 04:04 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
سجل محمد صلاح الهدف الاول في شباك فريق ليستر سيتي في المباراة المقامة حاليا على ملعب "ووكرز"، ضمن منافسات الأسبوع رقم 24 من الدوري الإنجليزي.

وجاء هدف محمد صلاح في الدقيقة 67 من عمر اللقاء بعد عرضية من  ارنولد داخل منطقة الجزاء تمكن فيرمينو من ترويضها ثم هيأها بكعب القدم لمحمد صلاح الذي سدد كرة يسارية مباشرة في شباك ليستر سيتي .

ويحتل ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة، خلف ليستر سيتي الثالث برصيد 43 نقطة.

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالتالي :

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: أليكساندر أرنولد - كاباك - هندرسون - روبيرتسون

الوسط: فينالدوم - جونز - ميلنر

الهجوم: ماني - صلاح - فيرمينو


بينما جاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي : 

حراسة المرمى: بيتر شمايكل.

الدفاع: ريكاردو بيريرا، جوني إيفانز، كاجلار سويونكو، أمارتي

الوسط: ألبرايتون، بارنيز، تيليمانس، نديدي، ماديسون

الهجوم: جيمي فاردي
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