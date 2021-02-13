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أخبار العالم

لبنان.. الجيش يحتفل بتسلم 3 مروحيات هدية من الولايات المتحدة

السبت 13/فبراير/2021 - 04:13 م
تسليم مروحيات أمريكية
تسليم مروحيات أمريكية للجيش اللبناني
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أحمد محرم
أقيم في قاعدة بيروت الجوية، حفل تسلم 3 مروحيات نوع Huey 2 مقدمة هبة من الولايات المتحدة الأمريكية للجيش اللبناني، في حضور اللواء الركن ميلاد إسحق ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون والسفيرة الأمريكية دوروثي شيا وعدد من الضباط.

وألقى اللواء إسحق كلمة نوه فيها بالعلاقات التي تجمع الجيشين اللبناني والأمريكي، مشيرا إلى أن "هذه المناسبة تشكل دليلا على استمرار الدعم النوعي الذي تقدمه الولايات المتحدة الأمريكية للجيش وتعزيز قدراته العسكرية الجوية، كما تعكس ثقة السلطات الأميركية بالدور الوطني الذي يؤديه الجيش في حماية لبنان من الأخطار وخصوصا خطر الإرهاب".

من ناحيتها، لفتت السفيرة الأمريكية إلى أن "الطوافات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية من شأنها الإسهام بشكل مباشر في تحسين قدرات الجيش العملانية، وضمان قيامه بمهامه المختلفة على صعيد الدفاع عن لبنان وشعبه".

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم، السبت، وصول 100 عربة مدرعة إلى لبنان من نوع "لاند روفر"، إضافةً إلى طاقم أفراد بريطاني لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، "وصول 100 سيارة لاند روفر مدرعة إلى لبنان مع لواء من قوات الهجوم الجوي مكون من 16 شخصا لتدريب القوات المسلحة اللبنانية على استخدامها".

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية، في تغريدة ثانية، أن تزويد لبنان بهذه المدرعات يهدف إلى "الدفاع عن حدوده مع سوريا".

وأشارت الوزارة إلى أن المدرعات من شأنها تعزيز فرص "منع الإرهابيين من الدخول إلى أوروبا، ووقف مهربي المخدرات والأسلحة الذين يعبرون الحدود".
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