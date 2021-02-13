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فن

رشوان توفيق لـ صدى البلد: لن أنسى وقفة عزت العلايلي بعد رحيل زوجتي وابني

السبت 13/فبراير/2021 - 04:30 م
رشوان توفيق والراحل
رشوان توفيق والراحل عزت العلايلى
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان رشوان توفيق، عن أكثر المواقف المؤثرة التى جمعت بينه وبين الفنان الراحل عزت العلايلى رفيق دربه. 

وقال رشوان فى تصريح لـ "صدى البلد" : هناك كثير من المواقف الإنسانية التى جمعت بيننا ولكن يظل موقف وفاة زوجتى الأكثر تاثيرا بالنسبة لى، برغم الظروف الصعبة التى نعيشها إلا أنه كان ملازما لى طوال الوقت لم يتركنى وحدى خاصة أنه يعلم مدى تأثرى برحيلها، ومن قبلها رحيل ابنى، وفهو دائم التواصل الإنسانى، ويطمئن دائما على سواء من خلال اتصال تليفونى أو زيارتى، ولذلك اعتبر نفسى خسرت خسارة فادحة برحيله.            

وكان كشف الفنان رشوان توفيق عن تفاصيل اللحظات الاخيرة فى حياة الفنان الراحل عزت العلايلى والمكالمة المطولة التى جمعت بينهما قبل رحيله بساعات قليلة. 

وقال رشوان توفيق : "ان الفنان عزت العلايلى لم يكن مريضا فى ايامه الاخيرة وتحدثت معه كثيرا فى مكالمة مطولة قبل ساعات من رحيله وكانت تتضمن بعض الذكريات التى جمعتنا سويا منذ بداية عملنا معا فى التليفزيون.  
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