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حوادث

نزيف الأسفلت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة 9 في حادثين بالبحر الأحمر

السبت 13/فبراير/2021 - 05:32 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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إبراهيم جادالله
لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادثين منفصلين بمحافظة البحر الأحمر، اليوم، أحدهما على طريق الشلاتين، أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، بينما وقع الحادث الآخر على طريق سفاجا الغردقة، وأسفر عن مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين، تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات المختصة، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمذباشرة التحقيقات.

تلقى مركز عمليات البحر الأحمر إخطارًا بوقع حادثين، الحادث الأول بطريق الشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر، إثر انقلاب سيارة ملاكي، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين، تم نقل جثثن المتوفين والمصابين إلى مستشفى الشلاتين المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارًا بانقلاب سيارة أجرة بالكيلو 5 بطريق سفاجا الغردقة، وتبين مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين باصابات مختلفة وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت مديرية الصحة بمحافظة البحر الأحمر عن مد فترة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى يوم الخميس المقبل، بجميع الوحدات الصحية بمدن المحافظة، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين على تطعيم أطفالهم.

وشهدت الوحدات الصحية إقبالًا كثيفًا من المواطنين على تطعيم أطفالهم ضد مرض شلل الأطفال بالوحدات الصحية بمدن المحافظة تزامنًا مع انطلاق حملة شلل الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات.

وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر عن مد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال حتى الخميس المقبل، وذلك بجميع الوحدات الصحية بمدن المحافظة، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من المواطنين، مؤكدا على تواجد الحملة بالوحدات الصحية بالمدن والقرى، بالإضافة إلى الفرق الثابتة وفرق متحركة تجوب الشوارع والميادين مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية.
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