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أخبار العالم

مصادر: زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يصوت لصالح تبرئة ترامب

السبت 13/فبراير/2021 - 05:26 م
ميتش ماكونيل زعيم
ميتش ماكونيل زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ الأمريكي
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قسم الخارجي
أبلغ زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي زملاءه أنه سيصوت لصالح تبرئة الرئيس السابق دونالد ترامب، حسبما ذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلاً عن مصادرها.

وقالت الصحيفة إن قرار زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ينهي فترة طويلة من الجدل حول ما إذا كان سيصوّت لصالح إدانة ترامب بتهمة تحريض أنصاره على التمرد يوم اقتحام مبنى الكونجرس في 6 يناير الماضي.

وأوضحت المصادر أن ماكونيل أبلغ زملاءه في الحزب الجمهوري بالقرار عن طريق رسالة مكتوبة، وذلك قبل بداية اليوم الأخير من محاكمة ترامب الثانية في مجلس الشيوخ. 

وينضم صوت ماكونيل إلى نحو 43 عضوًا جمهوريًا بمجلس الشيوخ أعلنوا أن محاكمة ترامب الثانية غير دستورية، وأوضح خلال رسالته أنه سيصوت بما يملي عليه ضميره.

وقد يجري مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم السبت، تصويتا نهائية حول إدانة ترامب لاتهامه بتحريض أنصاره على التمرد وإثارة الشغب يوم اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير الماضي.
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