ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان شارع عباس العقاد بمدينة نصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

السبت 13/فبراير/2021 - 10:01 م
صدى البلد
Advertisements
احمد قطب
ارسل القارئ عماد محمد شكوى إلى خدمة بين الناس بموقع صدى البلد متضررا من انتشار الكلاب الضالة.

وقال محمد في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع عباس العقاد بمدينة نصر من انتشار الكلاب الضالة بشكل كبير مما يتسبب في الرعب بين الأطفال والنساء وكبار السن".

وأوضح أنه قدم عدة شكاوى للحي ولكن دون جدوى، مطالبا المسؤولين بسرعة حل هذه المشكلة رائفة بسكان المنطقة. 

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سكان شارع الدكتور حسن كامل بشبرا يشكون من الكلاب الضالة

شكوى من انتشار الكلاب الضالة بشارع عباس العقاد بمدينة نصر

شكوى من انتشار الكلاب الضالة في حدائق الأهرام

سكان مدينة نصر يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع بولاق الجديد يشكون انتشار الكلاب الضالة

سكان شارع عبد الحميد الديب بشبرا مصر يشكون من انتشار الكلاب الضالة

ترشيحاتنا

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

الحكومة توافق على مد إجازة نصف العام الدراسي أسبوعًا.. تفاصيل

إدارة الأهلي: كهربا والشحات حصلا على أقصى عقوبة في مونديال الأندية

أكبر من والدتي .. نزار الفارس يفتح النار على رانيا يوسف.. فيديو

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ دينا داش

شاهد هدف محمد صلاح فى ليستر سيتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب

برتقالي في أخضر.. أصالة تثير الجدل بإطلالة غريبة

نام كويس .. دراسة .. قلة النوم تصيبك بهذا المرض