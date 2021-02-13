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برلمان

لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يتبرع بـ 15 جهاز مولد أكسجين في كفر الشيخ

السبت 13/فبراير/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تبرعت أمانة حزب مستقبل وطن بكفر الشيخ بـ 15 جهاز توليد أكسجين، لعدد من مستشفيات العزل ومرضى العزل المنزلى وذلك في إطار جهود الحزب  لمواجهة فيروس كورونا.

يأتى ذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، والمهندس فوزي الرفاعي، أمين الحزب بالمحافظة. 

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد، ونائب أمين الحزب بالمحافظة، إنه تم تسليم الأجهزة لمسئولى عدد من مستشفيات العزل بالمحافظة منها الحميات بكفرالشيخ ومستشفيات بيلا وإبشان والجامعة؛ لاستخدامها في علاج مرضى فيروس كورونا.

وأضاف بتسليم هذه الأجهزة الدكتور محمد فوزى الرفاعي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن وخميس عابوة، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة وعدد من الشباب كتبرع من الحزب لخدمة أهالى المحافظة.

أوضح أبو شوشة أن الحزب قدم فى وقت سابق، مجموعة مساعدات عينية منها أجهزة ومعدات طبية وكمامات وقفازات ومواد مطهرة تم توزيعها خلال الفترة الماضية لمواجهة كورونا موضحًا أنه تم وضع خطة منذ اتخاذ الدولة إجراءات مواجهة الفيروس تمثلت في توفير مواد التطهير والتعقيم للمنشات في المدن والقري وتوزيع مواد غذائية وغيرها.

وأشار إلى أن امانة الحزب على أتم الاستعداد لتقديم يد العون للفئات الأكثر احتياجًا ودعم جهود الدولة في مواجهة الفيروس فى نطاق المحافظة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين.
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يتبرع بـ 15 جهاز مولد أكسجين في كفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يتبرع بـ 15 جهاز مولد أكسجين في كفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يتبرع بـ 15 جهاز مولد أكسجين في كفر الشيخ
لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن يتبرع بـ 15 جهاز مولد أكسجين في كفر الشيخ
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