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رياضة

إصابة زوجة وابن مدرب منتخب مصر السابق بـ كورونا

السبت 13/فبراير/2021 - 06:50 م
منتخب مصر الوطني
منتخب مصر الوطني
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يسرى غازى
أعلن محمود فايز المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر الوطنى إصابة زوجته وابنه أدهم بفيروس كورونا عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك".

وقال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": الف سلامه لزوجتي العزيزه وأدهم حبيبي ايجابي كورونا
يارب اشفي كل المرضي علي وجه الارض.

كان محمود فايز مدرب منتخب مصر المساعد السابق قد وجه رسالة إلى الأندية المصرية بعد تحقيق النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية.

وتغلب النادى الأهلى على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة ٣/ ٢ وحصد برونزية مونديال الأندية.

قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رساله لكل ساعٍ:
مصحناش فجأه لقينا الاهلي بطل افريقيا وتالت كاس العالم للانديه، كان فيه سقوط وفشل ورحله طويله من المعاناه والتعب للوصول للهدف وده اللي بيعطي للجايزه قيمه وقوه وفرحه.

وتابع : حاول مره واتنين وعشره.. هتوصل وهتنجح وهتفتكر لحظات سقوطك وازاي حولتها لنجاح.. صباحكوا جميل.

يذكر أن محمود فايز عمل مدربا مساعدا ضمن الجهاز المعاون لمنتخب الفراعنة الكبار تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر وقاد المنتخب الوطنى إلى نهائيات مونديال روسيا 2018. 
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