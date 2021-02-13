إصابة زوجة وابن مدرب منتخب مصر السابق بـ كورونا

كان محمود فايز مدرب منتخب مصر المساعد السابق قد وجه رسالة إلى الأندية المصرية بعد تحقيق النادي الأهلي برونزية كأس العالم للأندية.





وتغلب النادى الأهلى على نظيره فريق بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح بنتيجة ٣/ ٢ وحصد برونزية مونديال الأندية.





قال محمود فايز عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: رساله لكل ساعٍ:

مصحناش فجأه لقينا الاهلي بطل افريقيا وتالت كاس العالم للانديه، كان فيه سقوط وفشل ورحله طويله من المعاناه والتعب للوصول للهدف وده اللي بيعطي للجايزه قيمه وقوه وفرحه.





وتابع : حاول مره واتنين وعشره.. هتوصل وهتنجح وهتفتكر لحظات سقوطك وازاي حولتها لنجاح.. صباحكوا جميل.



