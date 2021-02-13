للتيسير على السائحين .. محافظ البحر الأحمر:اختيار "هيئة تنشيط السياحة" بالمحافظة مقرًا لتحليل pcr

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، مساء اليوم السبت، أنه بالتنسيق مع الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، تم إختيار مقر الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالبحر الأحمر، الكائنة في الممشى السياحي بمدينة الغردقة ليكون مقرًا لسحب عينات تحليل pcr للكشف عن كورونا للمغادرين من السياح.





أشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن إختيار هذا المقر جاء استجابة لمناشدات عدد من السائحين، بسبب بعد مسافة المكان الأول عن الفنادق، ووجود تكدس به، لافتًا إلى أن المقر الجديد لسحب العينات موجود في الممشى السياحي وبالقرب من المناطق السياحية والفنادق ويسع عددًا كبيرًا من الراغبين في سحب العينات، ما سيكون له أثرًا كبيرًا في التيسير على السائحين وحفاظًا على صحتهم وسلامتهم، موجهًا بسرعة تجهيزه لإستقبال السائحين.



