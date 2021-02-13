القط لاري يحتفل بمرور عقد على وصوله لـ رئاسة الوزراء البريطانية.. فيديو

أذاعت فضائية "يورو نيوز"، تقريرا تحت عنوان "القط لاري يحتفل بمرور عقد على وصوله لـ"رئاسة الوزراء" البريطانية".





وأوضحت أن القط "لاري" صار أحد أشهر الحيوانات الأليفة في عموم بريطانيا بعد قضائه 10 سنوات في مقر رئاسة الوزراء البريطاني "10 داوننج ستريت" في العاصمة لندن.





وأشارت إلي أن القط وصل مقر رئاسة الوزراء في فبراير عام 2011 وتعاقب على وجوده ثلاثة رؤساء للحكومة البريطانية هم ديفيد كاميرون وتيريزا ماي وبوريس جونسون.





وتابعت أنه طبقًا لموقع مقر رئاسة الوزراء، تم تبني لاري من مأوى باترسي للحيوانات لمهارته في صيد الفئران وهو ما منحه لقب "رئيس الفئران".





ويضيف الموقع بأن دبلوماسية القوى الناعمة التي ينتهجها لاري "استحوذت على قلوب الشعب البريطاني العظيم" وهو ما خلق علاقة خاصة بينه وبين الصحفيين الذين يحررون أخبار الحكومة البريطانية.



