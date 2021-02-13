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توك شو

أحمد صلاح حسني يوجه نصيحة مهمة للسيدات على الهواء .. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 07:32 م
الفنان احمد صلاح
الفنان احمد صلاح حسني
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فرح علاء الخولي
علق الفنان أحمد صلاح حسنى عن السؤال هل قسوة الرجل سبب إهمال السيدة لنفسها؟.

وعلق أحمد صلاح حسنى: "بقول لكل ست حبى نفسك.. ولو انتى زايدة 3 أو 4 كيلو أو تخينه انزلى اعملي رياضة فى 4 شهور هتلاقى نفسك خسيتى واللبس ليه طعم والأكل ليه طعم وكمان الخروج له طعم معاكى"، وردت عليه شريهان ابو الحسن: "ارمي طوبته يعني؟".

وأضاف خلال برنامج راجل و2 ستات المذاع على قناة on: "هتلاقى نفسك حبيتى نفسك جدا.. ومفيش حاجة حلوة سهلة.. ومفيش نجاح سهل لو كان سهل كان كل الناس ناجحة.. فيه راجل بيتأثر أكثر من السيدة"، مشيرا الي ان علاقة الراجل والست "هي هات وخد". 

وعلقت الفنانة هيدى كرم: "الحياة هيبقى ليها طعم فعلا لو عملت السيدة كل ده".
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