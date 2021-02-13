هل يجوز مسح الشعر بالماء في غسل الجنابة خوفا من التلف؟ .. أمين الإفتاء يحيب

الاغتسال من الجنابة واجب على كل مسلم حتى يستطيع مواصلة العبادة والطاعة التي يشترط لها الطهارة فبدونها لا تقبل الصلاة ولا الصوم ، ونصح العلماء بضرورة التعجيل بالغسل من الجنابة فور الاستيقاظ من النوم حتى لا يخرج وقت الصلاة فتذهب ثوابها وقد تنشغل بأمور الحياة وقد تذهب إلى عملك دون الاغتسال من الجنابة.









قالت دار الإفتاء أن الاغتسال يكون من الجنابة والحيض والنفاس وهو في حقيقته تعميم سائر الجسد الظاهر بالماء والجسد الظاهر يكون من الرأس إلى القدم مع وجود نية رفع الحدث أو التطهر .









وأضافت الدار الى أنه يجب التأكد من وصول الماء إلى الأماكن المخفية في الجسد مثل الإذنين وداخل الصرة بين الفخذين وبين الإليتين وبين أصابع القدمين، وهناك سنن منها أن نبدأ بغسل الفرج أولا ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر وأيضا المضمضة والاستنشاق.









هل يجوز المسح على الشعر خوفا من التلف؟





وفي هذا السياق وجه متصل سؤالا للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء يقول فيه:" هل يجوز للمرأة عند غسل الجنابة أن تمرر المياه فقط على شعرها لأن تخليل المياه للشعر تعرضه للتلف ؟ " .





رد أمين الفتوى قائلا: من شروط صحة غسل الجنابة أن يغطي الماء كل أعضاء الجسد وأن يتخلل الماء الشعر حتى يصل الى الجذور ، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء .



