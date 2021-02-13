للصالح العام.. أحمد موسى: عودة المدارس من أفضل القرارات

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قرار عودة المدارس من أفضل القرارات، موضحًا : " الطلاب فى البيت من 40 يوما وأكثر ولا يذاكرون".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن ما تم بشأن قرار عودة الدراسة فى الصالح العام، وأن هذا القرار جاء بناء على مشاورات، بين اللجنة الخاصة بكورونا.





ولفت إلى أن، هناك هاشتاجات كثيرة ظهرت تطالب بتأجيل الدراسة، ولكن الدولة تتخذ القرارات المناسبة التى تخدم المواطنين.





وأشار إلى أنه تلقى اتصالات كثيرة من الطلاب تؤكد أن هذا العام مر وكأنه 7 سنوات، والمعظم كان يريد العودة، والانتقال للعام الذي يليه.







