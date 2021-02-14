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تكنولوجيا

احذر.. تحميل الألعاب من متصفح مايكروسوفت إيدج.. لهذا السبب

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:01 ص
احذر تحميل الألعاب
احذر تحميل الألعاب من متصفح مايكروسوفت إيدج لهذا السبب
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ندى على
كشفت تقارير أن متصفح مايكروسوفت إيدج Microsoft Edge من شركة مايكروسوفت للبرمجيات يقوم باستضافة نسخا غير قانونية من ألعاب الفيديو، وذلك بعدما أبلغ عددا من المورين عن هذا الأمر. 

وبحسب موقع Nintendo Life فإنه تم رصد عددا من ألعاب الفيديو الخاصة بمنصة الألعاب نينتيدو وعدد من منصات الألعاب الأخرى لنسخ غير قانونية وغير مسموح بتحميلها على متصفح إيدج ، الأمر الذى قد يؤدى لاختراق اللاعبين أو حظرهم من هذه الألعاب. 

 
وتم رصد عدد من ألعاب الفيديو المسروقة منها ألعاب شهيرة مثل Minecraft و Pac-Man و Sonic بالإضافة إلى ألعاب ماريو الجديدة Super Mario Bros و Mario Kart 64 متاحة على المتصفح بشكل غير رسمي. 

وفور معرفة عدد من مطورى الألعاب بوجود نسخ غير قانونية من هذه الألعاب تم حظر النسخ الموجودة وعدد من اللاعبين المستخدمين لها، ومسح غالبية قوائم الألعاب على المنصة. 

جدير بالذكر أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات قررت ، التخلى عن الإصدار القديم من متصفح Edge إيدج الخاص بها، من جميع أجهزة الكمبيوتر التى تعمل بنظام التشغيل ويندو، حيث أوضحت الشركة فى بيان رسمي أنها بصدد إيقاف متصفح إيدج القديم لجميع أجهزة الكمبيوتر بدءا من 9 مارس القادم.

 

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