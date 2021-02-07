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تكنولوجيا

لتخزين واسترجاع كلمات السر المنسية .. مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لتطبيقها Authenticator

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:02 ص
مايكروسوفت تطلق ميزة
مايكروسوفت تطلق ميزة جديدة لتطبيقها Authenticator
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ندى على
أصدرت شركة مايكروسوفت Microsoft الأمريكية للبرمجيات، ميزة جديد في تطبيق Authenticator Microsoft  تتيح لمستخدميها تخزين  كلمات المرور وأسماء المستخدمين واسترجاعها فى أى وقت  لتحل بذلك مشكلة  كبيرة عند المستخدمين وهى نسيان كلمات السر وصعوبة استرجاعها. 

وبحسب موقع Win Central فإن الميزة الجديد فى تطبيق Authenticator ستسمح لمستخدمى هواتف أندرويد وآيفون وأجهزة آيباد وكذلك أجهزة الكمبيوتر بنظام ويندوز بمزامنة كلمات المرور الخاصة بهم على متصفحات إيدج وجوجل كروم . 


كما ستسمح الميزة بتخزين كل كلمات السر الخاصة بالمستخدمين على متصفح إيدج واسترجاعها فى أى وقت من خلال تسجيل حساب على مايكروسوفت، الأمر الذى سيوفر على المستخدمين عناء تذكر وكتابة الكلمات مرة أخرى. 

وأشارت مايكروسوفت أن تفعيل ميزة تخزين كلمات السر واسترجاعها، سيحتاج إلى مصادقة من المستخدمين لحمايتها وذلك عبر إدخال رمز  PIN أو طلب الدخول من خلال بصمة اليد Touch ID أو خاصية التعرف على الوجه Face ID . 

وستتوفر ميزة تخزين كلمات السر واسترجاعها من تطبيق Microsoft Authenticator على الأجهزة التي تعمل بنظام الأندرويد بدءا من اليوم، بالإضافة إلى إمكانية تحميل التطبيق من على App Store لآيفون وآيباد لنظام تشغيلiOS 11 أو الأحدث، كما يمكن تحميله من على Google Play لهواتف أندرويد. 

وكانت كشفت تقارير أن مايكروسوفت ستستغنى عن كلمات السر بدءا من العام القادم 2021، عند الدخول على مواقعها وخدماتها المختلفة، وذلك فى خطوة منها لتفادى الهجمات الإلكترونية المتكررة، واستخدام خدماتها المختلفة مثل تقنيات التعرف على الوجه وبصمات الأصابع والماسحات الضوئية وكذلك الكاميرا بديلا لها. 

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