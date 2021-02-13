ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

ممكن أتجوز واحد أصغر مني.. تعرف على عدد زيجات نادية الجندي

السبت 13/فبراير/2021 - 07:46 م
نادية الجندى
نادية الجندى
Advertisements
أحمد إبراهيم
تصدرت الفنانة نادية الجندى تريند جوجل بعد ظهورها فى برنامج "الدبوبليكس" الذى تقدمه الدومية ابلة فاهيتا وكشفت خلاله عن تفاصيل حياتها الفنية والشخصية. 

وتزوجت نادية الجندى مرتين فقط فعقب انفصال الفنان عماد حمدى ودلوعة الشاشة المصرية شادية، تعرف على نادية الجندي، لأول مرة في فيلم "زوجة من الشارع"، وكان عمرها حينها 15 عامًا فقط، وكانت هناك قبلة في الفيلم جمعته بنادية، وتكرر إعادة المشهد أكثر من 7 مرات بسبب ارتباكها، وكان عماد حمدي مهتمًا بها، ويقوم بتوصيلها هي ووالدتها يوميًا بعد انتهاء التصوير، وبالفعل تزوجا، وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام.

وكانت الزيجة الثانية لنادية الجندي والأخيرة المعلن عنها من المخرج محمد مختار، الذي عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها "وكالة البلح" عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا.

وكانت قالت نادية الجندي، أنا بعشق الرقص والفن والغناء، ولما قدمت رقص في الأفلام بيكون الفيلم حاكم عليا بأنى أرقص عشان فيلم استعراضى أو بعمل دور لراقصة، زى مثلا وداد الغازية دى شخصية حقيقية وكان لازم أرقص رقص غوازى، والممثلة الشاملة قليلة جدا.

وردت الفنانة نادية الجندي على بعض الأسئلة السريعة، خلال استضافتها في برنامج "الدوبلكس" مع أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON، وكانت إجاباتها، أنا بمشى حافية على الأرض عادى وده صحى جدا، وبخاف من الصرصار، وممكن اتجوز واحد أصغر منى لو بحبه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسين فهمي: تحية كاريوكا علمتني الرقص الرجالي

أبرز تصريحات حسين فهمي مع أبلة فاهيتا

حسين فهمي: عمري ما بوست ست أطول مني وتحية كاريوكا علمتني الرقص.. أبرز تصريحات الواد التقيل مع أبلة فاهيتا

حكايات من زمن فات| أسرار تسبب نادية الجندى فى إفلاس عماد حمدي وإصابته بالعمى

نادية الجندي تنتقم من أبلة فاهيتا.. اعرف التفاصيل

أحترم محمد مختار.. نادية الجندي تكشف حقيقة زواجها قريبا.. فيديو

ترشيحاتنا

أمطار والعظمى 14.. الأرصاد تحذر من منخفض قطبي يضرب مصر..تفاصيل

الحكومة تكشف مصير الدراسة حال ارتفاع عدد إصابات كورونا.. فيديو

صن داونز يهزم الهلال السوداني بثنائية في دوري أبطال أفريقيا

الاثنين.. عزة مصطفى تعلن خبرا سارا للمواطنين

أكبر من والدتي .. نزار الفارس يفتح النار على رانيا يوسف.. فيديو

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار

طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني