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الحكومة: ارتفاع إصابات كورونا بين الطلاب بإجازة نصف العام مقارنة بفترة الدراسة

السبت 13/فبراير/2021 - 07:45 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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البهي عمرو
فجر المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء مفاجأة، وقال إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أكدت أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى عدد إصابات كورونا بين الطلاب مقانة بـ الفترة التى كان بها دراسة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة التى كان بها دراسة كانت نسبة إصابات كورونا بين الطلاب أقل من الفترة التى كان بها إجازة.

ولفت إلى أن الوزيرة لم تعلن نسبة الزيادة، ولكن تم التصريح بذلك، وأن كل وزير فى اجتماع اليوم طرح رؤيته.

وأشار إلى أن اللجنة الخاصة بكورونا استقرت على عودة الدراسة.

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