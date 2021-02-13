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مرأة

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

السبت 13/فبراير/2021 - 08:32 م
نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة
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حياة عبد العزيز
نشر موقع صدى البلد مجموعة أخبار هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، وإليكم أبرز ما جاء من أخبار.

بعد تصريح هيئة الأرصاد بأن الساعات القادمة سوف تشهد انخفاضا في درجة الحرارة، يمكن لبعض النصائح البسيطة أن تساهم في تجاوز برودة الجو دون أن تصاب بالأمراض التي تصاحب انخفاض درجة الحرارة.

أظهرت دراسة جديدة من كلية الطب بجامعة واشنطن في سانت لويس أن الخزعة السائلة لفحص الدم أو البول يمكن أن تساعد في قياس فعالية العلاج لسرطان القولون والمستقيم الذي بدأ للتو في الانتشار خارج الورم الأصلي.

عند الحديث عن جفاف الأنف، فقد يكون الأمر غير مريح لكثير من الناس، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن يسبب جفاف الأنف أيضًا صداعًا طويلًا لا يزول من تلقاء نفسه، ويحدث الأنف الجاف عندما تجف الممرات الأنفية الداخلية ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تقشر الغشاء المخاطي الداخلي للأنف، ولكن جفاف الأنف يمكن أن يكون سببه أشياء أخرى مثل نقص التغذية والجفاف والطقس الجاف والحساسية.

ناشد الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، بضرورة توخي الحذر خلال الفترة المقبلة بشأن الطقس.

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