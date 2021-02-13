نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

عند الحديث عن

جفاف الأنف

، فقد يكون الأمر غير مريح لكثير من الناس، خاصةً إذا كنت تعاني بالفعل من البرد والإنفلونزا، حيث يمكن أن يسبب جفاف الأنف أيضًا صداعًا طويلًا لا يزول من تلقاء نفسه، ويحدث الأنف الجاف عندما تجف الممرات الأنفية الداخلية ويمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى تقشر الغشاء المخاطي الداخلي للأنف، ولكن جفاف الأنف يمكن أن يكون سببه أشياء أخرى مثل نقص التغذية والجفاف والطقس الجاف والحساسية.