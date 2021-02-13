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رياضة

مجموعة الزمالك في ابطال إفريقيا.. الترجي يتصدر والأبيض ثالثا

السبت 13/فبراير/2021 - 08:05 م
شعار الزمالك
شعار الزمالك
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حسن العمدة
قلب فريق الترجي التونسي، الطاولة، علي تونجيث السنغالي، بالفوز 2-1 فى المباراة التي جمعت بينهما اليوم علي ملعب رادس فى الجولة الاولي من دور المجموعات، ضمن منافسات دوري ابطال افريقيا .

وافتتح جيبريل سيلا، لاعب تونجيث السنغالي، أهداف المباراة في الدقيقة 33، قبل أن يسجل طه ياسين الخنيسي مهاجم الترجي، من ركلة جزاء في نهاية الوقت الأصلي من الشوط الأول.

وتمكن باسيت أبدول خالد، من إحراز الهدف الثاني للترجي التونسي فى الدقيقة 77 .

وسقط الزمالك فى اولي مبارياته الافريقية امام مولودية الجزائر بالتعادل السلبي، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب ستاد القاهرة فى الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وجاء ترتيب المجموعة الرابعه كالاتي :

1- الترجي التونسي 3 نقاط .
2- مولودية الجزائر نقطة وحيدة .
3- الزمالك نقطة وحيدة .
4- تونجيث السنغالي دون نقاط .
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