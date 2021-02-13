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طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني

السبت 13/فبراير/2021 - 08:09 م
طريقة عمل شركسية
طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني
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اسماء محمد
تعتبر الشركسية من الاكلات الشرقية الاصيلة التى تتمتع بمذاق مميز وشهى ولكن لاتعرف الكثير من النساء كيفية اعدادها فى المنزل 
نقدم لكم طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سى بي سى سفرة .
الطريقة الاولى 
مقادير شركسية باللحم
ريش بتلو 
كرفس 
كرات
 ورق لورا 
حبهان
 مستكة 
بصل 
ثوم 
مرقة 
ملح 
عين جمل 
توست 
لبن 
كزبرة خضراء
 زعتر
 سمنة 
بابريكا 
جزر 
طريقة تحضير شركسية باللحم
* تسلق الريش فى بصل وجزر وكرفس ومرقة وحبهان ومستكة ولورا ويحمص عين الجمل فى الفرن لمدة 3 دقائق ويتبل التوست فى اللبن

* يشوح الارز بالسمنة ويضاف الملح ومكعبين مرقة ويترك حتى ينضج ويضاف مرقة سلق اللحمة ويوضع السمن على النار مع البصل والثوم المفروم فى الطاسة مع الكزبرة الخضراء والزعتر ومرقة

* يضاف عين الجمل والتوست ويفرم بالخلاط اليدوي ثم يرفع الارز ويقدم مع اللحمة والصوص ويرش بالبابريكا على الوجه.
الطريقة الثانية 
مقادير شركسية اللحم
ريش 
بتلو 
كرفس
 كرات
 ورق لورا حبهان 
مستكة 
بصل 
أرز
 ثوم مرقة 
ملح 
عين جمل 
توست 
لبن 
كزبرة خضراء
 زعتر
 سمنة بابريكا جزر 
طريقة تحضير شركسية اللحم
* يُسلق الريش في بصل وجزر وكرفس ومرقة وحبهان ومستكة ولورا، ويحمص عين الجمل في الفرن لمدة 3 دقائق ويتبل التوست في اللبن.

* يشوح الأرز بالسمنة ويضاف الملح ومكعبين مرقة ويترك حتى ينضج وتضاف مرقة سلق اللحمة.

* يوضع السمن على النار مع البصل والثوم المفروم في الطاسة مع الكزبرة الخضراء والزعتر ومرقة.

* يضاف عين الجمل والتوست ويفرم بالخلاط اليدوي ثم يرفع الأرز ويقدم مع اللحمة والصوص ويرش بالبابريكا على الوجه.
الطريقة الثالثة 
مقادير شركسية باللحم
ريش 
بتلو 
كرفس 
كرات 
لورا 
حبهان 
مستكة 
بصل 
ثوم 
مرقة 
ملح فلفل اسود 
عين جمل
 توست 
لبن 
كزبرة ناشفة 
اعشاب
 بابريكا 
سمـنة ارز 
طريقة تحضير شركسية باللحم
* تسلق اللحمة البتلو فى بصل و جزر و كرفس و مرقة و حبهان و مستكة و لورا ثم يضاف ملح و فلفل

* يحمص عين الجمل فى الفرن لمدة 3 دقائق ثم يتبل التوست فى اللبن مع نزع الاطراف منه

* يفرم البصل و الثوم فى الكبة ثم يشوح مع السمنة و الكزبرة و مرقة و يضاف اليه العين جمل مع العيش و اللبن

* يشوح الارز بالسمنة و يضاف الملح و المستكة و حبهان ثم يضاف ماء و يترك حتى ينضج ثم يرفع فى طبق التقديم

* ارفعى اللحمة و قومى بهرس خليط الاأرز بالخلاط اليدوى مع أضافه القليل من مرقة السلق

* يرفع الارز و يقدم عليه اللحمة مع الصوص بالهنا و يرش بالبابريكا
طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني
طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني
طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني طريقة عمل شركسية باللحم بـ 3 وصفات للشيف شربيني
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