محافظ المنيا يوجه بنقل سيدة مسنة بلا مأوى إلى مستشفى الصحة النفسية

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مديرية التضامن الاجتماعي بنقل سيدة مُسنة بدون مأوى تفترش الشارع في مدخل قرية قلوصنا بمركز سمالوط، إلى مستشفى الصحة النفسية، لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.
ووجّه المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية.
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جاء ذلك بعد أن تم رصد الحالة عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لسيدة مسنة تفترش الشارع وبلا مأوى.
وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد السيد رئيس مركز سمالوط، بالتنسيق مع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بفحص الحالة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.
وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.
وتبين أن السيدة المسنة تعانى من اضطرابات نفسية، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الصحة النفسية عقب انهاء كافة الاجراءات اللازمة لتلقى العلاج وتوفير العناية الطبية اللازمة .
وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء أعمال رفع كفاءة كوبري هندسة القديم للمشاة، وذلك لعمل الصيانة اللازمة وإحلال وتجديد لأرضية الكوبري، بالإضافة لإجراء أعمال الدهانات والتجميل لمدخل الكوبري من الجانبين.
وجّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف تسهيل حركة المارة من المواطنين.
وتابع العقيد محمد صلاح رئيس المدينة، اعمال الصيانة بكوبري الهندسة القديم، مشيرًا إلى ان اعمال التطوير تأتي ضمن خطة المحافظة لتطوير عدد من كباري المشاه، وتشمل الأعمال تقوية لأرضية الكوبري، وارتفاع جوانب السور الحديدي، واعمال الدهانات والتجميل.