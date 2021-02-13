محافظ المنيا يوجه بنقل سيدة مسنة بلا مأوى إلى مستشفى الصحة النفسية

وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، مديرية التضامن الاجتماعي بنقل سيدة مُسنة بدون مأوى تفترش الشارع في مدخل قرية قلوصنا بمركز سمالوط، إلى مستشفى الصحة النفسية، لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.





ووجّه المحافظ بتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية من الأولى بالرعاية.





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جاء ذلك بعد أن تم رصد الحالة عن طريق منظومة الشكاوي الحكومية بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، لسيدة مسنة تفترش الشارع وبلا مأوى.





وعلى الفور كلف المحافظ، ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومحمد السيد رئيس مركز سمالوط، بالتنسيق مع الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بفحص الحالة لتقديم كافة أوجه الرعاية لها.





وأكد المحافظ، أن رعاية ودعم أهالينا من المسنين واجب إنساني وأخلاقي وديني، والمحافظة لا تدخر جهدًا في توفير كافة أوجه الرعاية والدعم وسبل الرعاية الكريمة لهم.





وتبين أن السيدة المسنة تعانى من اضطرابات نفسية، وتم نقلها عن طريق الإسعاف إلى مستشفى الصحة النفسية عقب انهاء كافة الاجراءات اللازمة لتلقى العلاج وتوفير العناية الطبية اللازمة .





وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضي بدء أعمال رفع كفاءة كوبري هندسة القديم للمشاة، وذلك لعمل الصيانة اللازمة وإحلال وتجديد لأرضية الكوبري، بالإضافة لإجراء أعمال الدهانات والتجميل لمدخل الكوبري من الجانبين.





وجّه المحافظ، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال وفقا للمدة الزمنية المحددة، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك بهدف تسهيل حركة المارة من المواطنين.



