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الامتحانات 28 فبراير.. الحكومة توضح سبب مد إجازة نصف العام أسبوعاً.. فيديو

السبت 13/فبراير/2021 - 08:36 م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
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محمد القاضي
كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين على مد إجازة نصف العام الدراسي لمدة أسبوع، على أن يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، وإجراء أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، طبقا للجداول المعلنة، وفقا للوائح المنظمة للدراسة بمنظومتي وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.

وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة": "عندما يخرج الدكتور طارق شوقي غدًا يوم 14 من الشهر الجاري لإعلان آلية إجراء الامتحانات، سوف يقول الطلاب لم نأخذ الوقت الكافي للاستعداد".

وأضاف: "تم مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع على أن تبدأ الامتحانات الفعلية في المدارس اعتبارًا من يوم 28 من الشهر الجاري، وأصبح هناك 14 يوماً أمام الطلاب للاستعداد للامتحانات".. مشيرا إلى أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم عرض مقترحا لكيفية استئناف الفصل الدراسي الثاني، وآلية إجراء الامتحانات.

وأوضح أن آلية إجراء الامتحانات التي عرضها وزير التربية والتعليم لاقت استحسانا من جميع الوزراء، لأنها تحافظ على صحة الطلاب وتشمل لكافة الضوابط الاحترازية، مؤكدا أنه سوف يتم الإعلان عن هذه الآلية غدا، معقبًا: "سوف يتم الإعلان غدًا عن كيفية اجراء الامتحانات، وأيضا آلية استئناف الفصل الدراسة الثاني".

وأكمل المتحدث باسم مجلس الوزراء،: "أوعدكم أن آلية إجراء الامتحانات سوف تلقى ارتياحًا من قبل الأسر المصرية، لأنها في صالح الطلاب".
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