نجاح حفل الميني فوتبول لتكريم الفرق المتأهلة للممتاز.. والحلو مفاجأة الختام





شهد ملعب استاد السكة الحديد إحتفاليه تاريخية أقامها الإتحاد المصري للميني فوتبول برئاسة أحمد سمير سليمان مؤسس ورئيس الإتحاد، وبحضور كبير من كل المحافظات ال 27 لتكريم الفرق المتأهلة للدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول أبطال المحافظات المصرية كلها والهدافين هدافي المناطق.

وشهد الحفل تكريم العديد من القامات الرياضية والاإعلاميه ممن دعموا هذا الرياضة علي مثل فكري صالح و جمال الغندور و أحمد الشناوي و محمد الخضري و إسماعيل حفني الذين وجهوا الشكر والتحية لمجلس إدارة الإتحاد برئاسة أحمد سمير واللواء طبيب محمد رضا عوض نائب رئيس الإتحاد والأعضاء النائب محمود حسن واللواء عادل لطفي والنائب علاء سلام و محمد جمال هليل و محمد فاروق .





كما شهد الحفل مفاجات كثيرة خاصة فى مكان اقامته حيث فى أرض ملعب إستاد نادي السكة الحديد عميد الأندية المصرية والذي تأسس عام 1903 مؤكدا رئيس الإتحاد أحمد سمير سليمان الأب الروحي للميني فوتبول أن إقامة الحفل هناك جاء نظرا لرمزية المكان التاريخية.

وأكد أحمد سمير سليمان مؤسس و رئيس الإتحاد المصري للميني فوتبول سعادته بنجاح حفل تكريم وتسليم درع الدوري للفرق أبطال دوري المناطق من محافظات مصر ال 27 المتأهلين للدوري المصري الممتاز الأول للميني فوتبول والذي شهدت رقم قياسي وهو مشاركة 237 فريقا ما بين نادي ومركز شباب وأكاديمية .





ووجه أحمد سمير الشكر والتحية لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لتكليفه الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير لحضور الحفل نيابة عنه نظرا لسفره .





وكان مسك الختام للحفل الحفل الفني الذي احياة الفنان الكبير محمد الحلو الذي أمتعنا باجمل أغانيه والتي بدأها بأغنية إهداء إلي روح شهداء ابطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية و الشرطه البواسل وجاءت كلمات الأغنية "يا مصر أنا سلمت روحي.. وكنت سايب لك وصية.. زفيني وإنتي رافعة راسك .. وابقي افردي علمك عليا".يا مصر أنا ميت وراضي.. ودمي دا كان دين عليا.. أنا حاسس انه عيد ميلادي ..وربنا ادالي الهدية""باركيلي يا أما نولت الشهادة باركيلي يالي حبك عبادة.. باريكلي ومتبكيش عليا". والأغنية الثانية كانت احنا أصل كل حاجة وكله طالع من هنا والأغنية الثالثه "أنا ريفي"، ويقول مطلعها: انا ريفى من طرحها..ورغيفي من قمحها، والأغنية الرابعه و عمار يا اسكندرية