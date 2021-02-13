أول تجربة في العالم.. اختبار لقاح أكسفورد لكورونا على الأطفال

أجرى باحثون لأول مرة تجارب على 300 طفل متطوع لاختبار فعالية لقاح اكسفورد لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ستعمل التجارب السريرية على تقييم ما إذا كان اللقاح المعروف باسم (ChAdOx1 nCoV-19)، سيكون ذو استجابة مناعية قوية لدى الأطفال في هذه الفئة العمرية.





ويعد لقاح أوكسفورد واحدًا من ثلاثة أنواع تمت الموافقة عليها للاستخدام في البالغين في المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى اللقاحات من شركة Pfizer / BioNTech و Moderna.





وقال أندرو بولارد ، أستاذ عدوى الأطفال والمناعة ، وكبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد: "في حين أن معظم الأطفال غير متأثرين نسبيًا بفيروس كورونا ومن غير المرجح أن يصابوا بالعدوى، فمن المهم إثبات السلامة والاستجابة المناعية للأطفال والشباب.





وتشمل هذه التجربة للمرة الاولى تجارب على الفئة العمرية الأصغر، ستتم تجربة اللقاحات الأولى هذا الشهر حيث يتلقى 240 طفلًا اللقاح بينما يتلقى الآخرون لقاح التهاب السحايا.





ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا الذي قال إنه يجرى عدة تجارب لتطوير لقاحات آمنة وفعالة للأطفال، وأوضحت أيضا الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل إن هناك دليلًا على أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب الوفاة والمرض الشديد لدى الأطفال ، لكن هذا نادر.