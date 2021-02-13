ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

أول تجربة في العالم.. اختبار لقاح أكسفورد لكورونا على الأطفال

السبت 13/فبراير/2021 - 10:00 م
لقاح
لقاح
Advertisements
أماني إبراهيم
أجرى باحثون لأول مرة تجارب على 300 طفل متطوع لاختبار فعالية لقاح اكسفورد لـ فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك على الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ستعمل التجارب السريرية على تقييم ما إذا كان اللقاح المعروف باسم (ChAdOx1 nCoV-19)، سيكون ذو استجابة مناعية قوية لدى الأطفال في هذه الفئة العمرية. 

ويعد لقاح أوكسفورد واحدًا من ثلاثة أنواع تمت الموافقة عليها للاستخدام في البالغين في المملكة المتحدة ، بالإضافة إلى اللقاحات من شركة Pfizer / BioNTech و Moderna.

وقال أندرو بولارد ، أستاذ عدوى الأطفال والمناعة ، وكبير الباحثين في تجربة لقاح أكسفورد: "في حين أن معظم الأطفال غير متأثرين نسبيًا بفيروس كورونا ومن غير المرجح أن يصابوا بالعدوى، فمن المهم إثبات السلامة والاستجابة المناعية للأطفال والشباب.

وتشمل هذه التجربة للمرة الاولى تجارب على الفئة العمرية الأصغر، ستتم تجربة اللقاحات الأولى هذا الشهر حيث يتلقى 240 طفلًا اللقاح بينما يتلقى الآخرون لقاح التهاب السحايا.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات نائب كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا الذي قال إنه يجرى عدة تجارب لتطوير لقاحات آمنة وفعالة للأطفال، وأوضحت أيضا الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل إن هناك دليلًا على أن كوفيد-19 يمكن أن يسبب الوفاة والمرض الشديد لدى الأطفال ، لكن هذا نادر.

وقالت جامعة أكسفورد إن تجربتهم تعد الأولى في الفئة العمرية 6-17 عامًا، وقالت إن تجارب أخرى بدأت لكنها تقيس الفعالية فقط لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاما.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطر شديد.. فئة ممنوعة من تلقي لقاح فايزر ضد كورونا

متى يأخذ الأطفال لقاح كورونا ؟ دراسة تكشف الموعد

بالخطأ.. 8 مُسنين ألمان تلقوا 5 أضعاف جرعة لقاح فايزر.. وأصيبوا بأعراض كورونا

أين أصبح العالم اليوم من سباق لقاحات فيروس كورونا.. ما الأفضل فايزر أم أكسفورد؟ وهذه أبرز المنتظرة في 2021

ألمانيا توصي بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ 65 عامًا

بريطانيا ترفض توصية ألمانيا بإعطاء لقاح أسترازينيكا لمن دون الـ 65 عامًا

ترشيحاتنا

أحمد موسى يعرض فيديو فاضحا لـ الخائن عبد الله الشريف

أول تعليق من يورجن كلوب بعد خسارة ليفربول أمام ليستر

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مان سيتي

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لعاصفة ثلجية الأيام المقبلة

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ دينا داش

ليفربول ينهار.. ليستر سيتي يسجل 3 أهداف في 5 دقائق .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش عارف تنام ؟.. 3 نصائح للتخلص من الأرق

فستان جريء.. سيرين عبد النور بالأحمر الناري احتفالا بعيد الحب

فستان مكشوف.. منى ممدوح تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها احتفالاً بعيد الحب