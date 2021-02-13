ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كوكاكولا يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الكأس غدًا

السبت 13/فبراير/2021 - 09:32 م
فريق كوكاكولا
فريق كوكاكولا
Advertisements
عبدالله هشام
دخل الفريق الأول لكوكاكولا بقيادة تامر مصطفى فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى غدًا ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر والتى ستقام غدا على إستاد عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب.

ومن جانبه أكد تامر مصطفى ان مباراة الغد ستكون صعبة خاصة أن الانتاج من الفرق الكبيرة وتلعب فى الدورى الممتاز ويقودها جهاز فنى محترم بقيادة حمادة صدقى.

وأشار مصطفى إلى أن لاعبى كوكاكولا قادرون على تقديم مباراة قوية وجميع اللاعبين لديهم إصرار ورغبة فى تحقيق نتيجة  طيبة على الانتاج الحربى وان مباريات الكأس دائما ما يكون بها مفاجآت.

وكان كوكاكولا قد تأهل لدور الـ 32 عقب تخطى عقبة السكة الحديد بركلات الترجيح فى الدور التمهيدى الأخير من كأس مصر.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. أجرأ 10 إطلالات لـ دينا داش

نشرة الصحة والمرأة .. نصائح للتغلب على برودة الجو.. وطرق منزلية لعلاج جفاف الأنف

تحذير بشأن الطقس .. هاني الناظر يقدم نصائح مهمة للكبار والصغار