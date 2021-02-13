كوكاكولا يدخل معسكرًا مغلقًا قبل مواجهة الإنتاج الحربي في الكأس غدًا

دخل الفريق الأول لكوكاكولا بقيادة تامر مصطفى فى معسكر مغلق استعدادا لمباراة الإنتاج الحربى غدًا ضمن مباريات دور الـ 32 من كأس مصر والتى ستقام غدا على إستاد عثمان أحمد عثمان بالمقاولون العرب.





ومن جانبه أكد تامر مصطفى ان مباراة الغد ستكون صعبة خاصة أن الانتاج من الفرق الكبيرة وتلعب فى الدورى الممتاز ويقودها جهاز فنى محترم بقيادة حمادة صدقى.





وأشار مصطفى إلى أن لاعبى كوكاكولا قادرون على تقديم مباراة قوية وجميع اللاعبين لديهم إصرار ورغبة فى تحقيق نتيجة طيبة على الانتاج الحربى وان مباريات الكأس دائما ما يكون بها مفاجآت.





وكان كوكاكولا قد تأهل لدور الـ 32 عقب تخطى عقبة السكة الحديد بركلات الترجيح فى الدور التمهيدى الأخير من كأس مصر.



