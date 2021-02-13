ماذا يحدث لـ الجسم عند تناول اللوز يوميا

اللوز غني بمضادات الأكسدة والمواد المغذية؛ فمثلا تحتوي 23 حبة من اللوز على دهون مفيدة للقلب، وستة جرامات من البروتين النباتي وأربعة جرامات من الألياف الغذائية (13% من الكمية اليومية التي يحتاجها الجسم)، ونصف كمية فيتامين Е وفيتامين B وعناصر الحديد والبوتاسيوم والمغنيسيوم اليومية.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك فوائد تناول اللوز.





1- يقلل مستوى الكوليسترول الضار: أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة، أن تناول 40 غراما من اللوز في اليوم، يخفض الكوليسترول الضار، ويساعد على جعل مستوى ضغط الدم طبيعيا، ويساعد الأوعية الدموية على الاسترخاء.





2- يعمل اللوز لغناه بفيتامين Е كمضاد أكسدة، ويحمي الخلايا من التلف (السبب الرئيسي للشيخوخة المبكرة والأمراض)، كما يدعم منظومة المناعة ويقلل الالتهابات ويساعد على توسيع الأوعية الدموية ما يحسن تدفق الدم.





3- وأما المغنيسيوم، فضروري ومهم لصحة الدماغ والعظام والمزاج والنوم وتنظيم مستوى السكر في الدم ومستوى ضغط الدم.





4- يعمل كغذاء للبكتيريا المفيدة في الأمعاء، فعلى سبيل المثال، خضعت مجموعة من الطلاب لتجربة عام 2019 تضمنت تناول اللوز يوميا لمدة ثمانية أسابيع. وبعد انقضاء الفترة، لاحظ الباحثون حصول تغيرات في تركيب نبيت الأمعاء. فمثلا ازدادت عندهم أعداد البكتيريا المؤثرة في الوزن والأنسولين وتنظيم الكوليسترول.





5- انقاص الوزن: تم إثبات فائدة اللوز في تخفيض مؤشر كتلة الجسم وتخفيض محيط الخصر. وأن الدهون الصحية والبروتينات النباتية الموجودة فيه تساعد على الشعور بالشبع وتأخير الشعور بالجوع. كما أظهرت الدراسات الحديثة، أن اللوز يحتوي على سعرات حرارية قليلة.



