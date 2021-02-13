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اقتصاد

مزاد السيارات في مصر

السبت 13/فبراير/2021 - 10:31 م
جمارك السيارات
جمارك السيارات
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محمد يحيي

تستمر مصلحة الجمارك المصرية خلال الثلاثاء من الأسبوع المقبل في عقد مزادا علنيا  لبيع كميات من البضائع المختلفة لصالح جمرك العين السخنة عبارة عن 45 لوط من الأقمشة و  الخيوط وقطع غيار السيارات و أدوات كهربائية وغيرها؛ ضمن مخططات عقد مزاد سيارات 2021 والذي ينعقد تحت رعاية وزارة المالية.

مزاد سيارات 2021

من المخطط بيع 75 لوط  بواقع 87 سيارة وموتوسيكل مخزنة بجمرك السويس، سيتم عرضها بجلسة المزاد المعلن عنها من ماركات متنوعة.

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أسعار مزاد سيارات الجمارك 2021
ومع نهاية يناير الماضي باعت مصلحة الجمارك 18 لوط سيارات ورأس جرار و ذيل براد بقيمة 4.1 مليون جنيه، بالمزاد العلني  خاصة بمنفذ السويس الجمركي  وتبقي 32 لوط من السيارات من المقرر بيعها قريبا.

وبحسب مصادر مطلعة داخل مصلحة الجمارك المصرية لـ"صدي البلد" فإن عمليات تقدير سعر بيع السيارات بالمزاد العلني تتم وفقا لتحديد السعر من لجنة فنية مشكلة من مصلحة الجمارك واشراف من هيئة الخدمات الحكومية بحيث يتم الوصول لسعر مستهدف فأعلي منه خلال عملية المزاد ودون البيع بسعر أقل ضمانا لحقوق الخزانة العامة.
.
أسعار سيارات المزادات
    وقالت المصادر إن عمليات تحديد أسعار سيارات المزادات المباعة من مصلحة الجمارك يتم تحديده وفقا لقانون التعاقدات العامة بما يراعي في ذلك سنة موديل السيارة و حالتها العامة و التيسيرات المقدمة للعميل المشارك في المزاد واسعار الضرائب والرسوم وغيرها .


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