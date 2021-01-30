الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ15.3 مليون جنيه فى مزاد علني





وذكر التقرير إنه تم بيع 30 لوط لأصناف مختلفة عبارة عن " كشافات، مشايات كهربائية، خيوط وفلاتر، أدوات منزلية، أدوات طبية، أقمشة، حاويات، أدوات مطبخ" بقيمة 11.211 مليون جنيه.









الخدمات الحكومية تعلن عن موعد جلسة مزاد جمرك السويس والسخنة



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وحسب ما اعلنته المصلحة فإنه يتبقي ما يقرب من 32 لوط لم يتم بيعهم بالمزاد العلني.



