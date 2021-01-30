الجمارك تبيع سيارات وبضائع بـ15.3 مليون جنيه فى مزاد علني

اعلنت مصلحة الجمارك المصرية، عن حصيلة بيع 48 لوط بضائع مختلفة من أصل 80 لوط؛ عبارة عن سيارات و أجهزة و أدوات منزلية بقيمة 15.3 مليون جنيه؛ بالمزاد العلني لصالح ميناء السويس التابع لها.
وقال تقرير صادر عن مصلحة الجمارك برئاسة السيد نجم؛ إنه تم البيع نهائيا لـ 18 لوط سيارات ورأس جرار و ذيل براد بقيمة 4.1 مليون جنيه.
وذكر التقرير إنه تم بيع 30 لوط لأصناف مختلفة عبارة عن " كشافات، مشايات كهربائية، خيوط وفلاتر، أدوات منزلية، أدوات طبية، أقمشة، حاويات، أدوات مطبخ" بقيمة 11.211 مليون جنيه.
وحسب ما اعلنته المصلحة فإنه يتبقي ما يقرب من 32 لوط لم يتم بيعهم بالمزاد العلني.
وعقدت مصلحة الجمارك مزادها العلني بالنادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بمدينة الفسطاط، لبيع 80 لوط من البضائع المختلفة والمخزنة بجمرك السويس.