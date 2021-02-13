الدمرداش يطالب بتوفير سفن سريعة لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف لأسواق أوروبا

تقدّم عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، بمذكرة مهمة لوزارتى النقل والتجارة لتصنيع مراكب أو سفن سريعة لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف إلى أسواق أوروبا .





وأضاف الدمرداش للإعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان الحاصلات الزراعية سريعة التلف التي تصدرها مصر لأسواق أوروبا تواجه صعوبة كبيرة عند التصدير؛ بسبب قابليتها للتلف السريع إلى جانب المنافسة الشرسة التي تواجهها مصر من المغرب وتركيا واسرائيل وإسبانيا ، خاصة أنهم يصدرون في نفس الموسم المصرى .





وقال الإعلامي محمد غانم، إن قيمة الحاصلات الزراعية من البسلة والفراولة والفاصوليا والعنب وغيرها تصل لـ 450 مليون يورو بإجمالي 418 ألف طن، لافتا إلى أن شركات الملاحة العالمية تتحكم في المصدرين المصريين لعدم وجود سفن سريعة إلى أوروبا وارتفاع تكلفة الشحن الجوى .