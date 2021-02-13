مجلس وزراء الداخلية العرب يدين محاولة الحوثي الإرهابية استهداف مطار أبها

عبرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، عن استنكارها الشديد وتنديدها المطلق بالعمليات الإرهابية المتكررة والمحاولات الاستفزازية التي تسعى من خلالها المليشيات الحوثية من وقت لآخر إلى استهداف المطارات والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية وتهديد طرق الملاحة الدولية، التي كانت آخرها محاولة هذه المليشيات استهداف مطار أبها المدني اليوم السبت بطائرة دون طيار ( مفخخة ).



