نائب محافظ القاهرة في حوار لـ «صدى البلد»: المنطقة الشمالية أصبحت بلا عشوائيات.. تلقينا 12 ألف طلب تصالح.. وحل مشاكل المواطن رقم واحد

معظم وقته يكون في الشارع وسط المواطنين يستمع إليهم ويحل شكواهم.. يجول هنا وهناك في الأحياء المختلفة يتابع المنشآت الخدمية والجهات التنفيذية على أرض الواقع بشكل يومى حتى في أيام الإجازات، لا يكل ولا يمل في خدمة المواطن ويسعى دائما إلى الحلول العملية فهو محب لعمله من الدرجة الأولى.. انه الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة.













هل توجد مناطق عشوائية بالمنطقة حتى الآن؟

ما المناطق التى تم تطويرها؟

شملت تطوير عزبة الصفيح بروض الفرج وعزبة أبو حشيش حدائق القبة وحكر السكاكينى القديم وحكر السكاكينى الحديث بالشرابية.





كم عدد الأسر المستفادة من عملية التطوير؟

تم تسكين حوالي 4000 أسرة من هذه المناطق بمساكن آدمية مجهزة لكي يعيشوا حياة كريمة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.





ما أحدث المناطق التى تم تطويرها وتفاصيلها؟









وشملت هــدم وإعــادة بنـــاء 123 عـقــارا تضم 775 وحـدة سكنية وسوقا بسعة 41 وحدة لاستيعاب الباعة الجائلين.









وتقدر مساحة الحكر بـ ٥.٩ فدان أعدت لها محافظة القاهرة مخططا لإعادة استغلال المساحة التى تم إخلاؤها وتبلغ ٦ أفدنة تقريبا.





مخطط التطوير شمل مجمع مدارس، ومجمع خدمات، ومركز شباب، وساحات انتظار، ومسجدا، ومركزا تجاريا، ومركزا طبيا، ونقطة شرطة، ومسطحات خضراء، علاوة على محور شرق السكة الحديد بمزلقان أبو وافية، فالمنطقة ستكون بمثابة مجمع خدمات ومتنفس حضاري لحي الشرابية.





ماذا عن الباعة الجائلين؟

















ماذا عن ملف القمامة والنباشين؟

هناك اهتمام دائم بالتركيز على ملفات النظافة والإنارة والإشغالات، ولا بد من معاونة المواطن وتغيير ثقافة إلقاء القمامة في الشارع بعيدا عن الصندوق، كما يجري ضبط النباشين فور رؤيتهم في أي مكان حفاظا على المظهر الحضاري.





كما أؤكد دائما على الحفاظ على مستوى الأداء وتطويره والسعي لإنجاز جميع المهام والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات.





ماذا عن جولاتك اليومية؟

وأجرى موقع "صدى البلد" حوارا مع نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وكان ملف العشوائيات والإشغالات الأبرز.. وإلى نص الحوار..لا فقد تم تطوير جميع المناطق العشوائية بالمنطقة الشمالية وانتهت عملية التطوير فيها.كما تم تطوير منطقة داير الناحية، وكذلك عزبة وهبة بحي الساحل وعزبتا جرجس والعسال بحي شبرا.وتعد أحدث المناطق منطقة عزبة الصفيح بحي روض الفرج، والتي تعد إحدى البؤر العشوائية التي تقع على مساحة 8 أفدنة بإجمالي 348 منزلا ويقطنها 1265 أسرة، حيث تمت أعمال الإزالات وتسكين جميع الأسر مساكن المحروسة بالسلام.كما تم تطوير منطقة العسال وعزبة جرجس ، وهي من أكبر المناطق التي كانت غير مخططة بمحافظة القاهرة، وتم هدم وإعادة بناء المنازل والوحدات التي تطلبت ذلك ورفع كفاءة شبكات البنية الأساسية وتبليط الطرق الداخلية وإنارتها، وإنشاء سوق حضارية.أما عن حكر السكاكيني، والتى كانت واحدة من أكثر البؤر العشوائية بقلب العاصمة، وكانت تحوي أكثر من ٢٥٠ عقارا، تم إزالتها علاوة على نقل ٧٩٤ أسرة إلى وحدات سكنية مجهزة بمشروع المحروسة ١.تم حل مشكلة الباعة الجائلين من خلال إنشاء أسواق منظمة وحضارية، منها سوق عبود وسوق ايديال بالشرابية وداير الناحية بالساحل وسوق الزاوية وغيرها؛ كما يجري شن حملات باستمرار لمواجهة الإشغالات.ماذا عن ملف التصالح؟تلقت أحياء المنطقة حوالي 12 ألف طلب تصالح وشبه انتهينا لأنه لا توجد مخالفات كثيرة في المنطقة نظرا لطبيعتها وعدم وجود أراضي فضاء كثيرة.الوقوف وسط المواطنين ومعايشة مشكلاتهم وطلباتهم هو أنسب طريقة لحلها وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، فخدمة المواطن تأتى في المقام الأول طالما في حدود القانون؛ كما أن متابعة المراكز التكنولوجية والإدارات وفحص المحلات والمخابز والمحلات باستمرار يساعد في تطوير الأداء وتقديم أفضل خدمة للمواطن.