اتصالات النواب تطالب بعمل خريطة إلكترونية تروج للمعالم السياحية في مصر

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إن مصر تخطو خطوات غير مسبوقة في رفع كفاءة أداء جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة، وذلك من خلال البدء في ميكنتها والاعتماد على النظام الإلكتروني في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.









وطالبت "عبد الناصر"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، بعمل خريطة إلكترونية ذات طابع سياحي وأثري تختص بترويج المعالم السياحية لمصر وتسهم في منح الوافدين كافة الإجابة عن تساؤلاتهم بشأن الزيارات السياحة، لافتة إلى أن فكرة عمل تطبيق إلكتروني يقدم الخدمات السياحية للعالم أجمع من شأنها تنشيط القطاع مجددا وزيادة أعداد السائحين.









وأضافت عضو مجلس النواب، أن الوصول إلى الرقمنة الحقيقية يتطلب الاهتمام بالبنية التحتية وتعريف الجهات المراد دمج التحول الرقمي بها عن كيفية الاتجاه وما هي المتطلبات اللازمة لذلك، معقبة: "ممكن نعمل كتيب (كتالوج) يشرح خطوات الرقمنة بشكل صحيح ويكون بمثابة مرجع".









واختتمت النائبة حديثها قائلة: "القطاع السياحي يعد من المصادر الهامة في زيادة الدخل القومي ويرتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الاقتصادية، وذلك لما يوفره من عملة صعبة من شأنها إيجاد مخزون كافٍ من الاحتياطي النقدي الأجنبي".









اجتمع الدكوتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك لمناقشة الموقف التنفيذى لبعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين فى نوفمبر الماضى بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار.









وحضر الاجتماع غادة شلبى، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والمهندس رأفت هندى، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية، وبعض قيادات الوزارتين.











وخلال الاجتماع، تم مناقشة مستجدات الأعمال الخاصة بدمج وتطوير البوابات التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار سواء الخدمية أو الترويجية، وإنشاء تطبيق على الهاتف المحمول (موبايل أبلكيشن) لتقديم الخدمات للسائحين، بالإضافة إلى مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام الوزارة، ومشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.









وأشار الدكتور خالد العنانى إلى أن مشروع التحول الرقمى جاء انطلاقا من استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.









وأوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون بين الوزارتين يهدف إلى تمكين وزارة السياحة والاثار من استخدام أحدث التقنيات العالمية فى تنفيذ خططها لتطوير خدماتها وإتاحتها رقميا، وكذلك فى الترويج للمعالم السياحية والأثرية؛ بالإضافة إلى توفير الآليات الرقمية اللازمة لتعظيم التواصل بين السائحين ومناطق الجذب السياحى فى مصر، وذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير البنية التكنولوجية اللازمة لدعم وتطوير قطاعات الدولة وبناء مصر الرقمية.









يذكر أن وزارة السياحة والآثار وقعت فى شهر نوفمبر الماضى بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية لوزارة السياحة والآثار، والذى يهدف إلى المساهمة فى تحقيق التحول إلى المجتمع الرقمي، وتطوير وتحسين الخدمات السياحية وإظهار قيمة المعالم السياحية والأثرية وزيادة فرص انتشارها لتعزيز الموارد المالية باعتبارها من أهم عوامل النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى حفظ وتوثيق وإتاحة معلومات عن الآثار المصرية باستخدام التقنيات الحديثة، ورفع الوعى الأثرى وتعريف المجتمع المصرى والعالمى بأنشطة وخدمات وزارة السياحة والآثار، والمساهمة فى تنشيط السياحة لمصر فى الفترة المقبلة وزيادة عدد السائحين الوافدين إليها.