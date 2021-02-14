بيتنا بينهار.. شاب يطلب المساعدة لشقيقه المصاب بضمور في المخ ووالده الضرير

عائلة فقيرة تتحمل الكثير من الآلام والتعب، داخل قرية الشروق التابعة لمركز الحسنية بمحافظة الشرقية، يعيل الأخ الأكبر أخيه الأصغر صاحب مرض الضمور الكامل في المخ، ووالده الضرير، ويزيد عليه مرض السكر والضغط لكبر سنه.





يهتم الأخ الأكبر، محمد ابراهيم، بوالده واخيه المرضى، مع اسرته الصغيرة المكونة من زوجته وأربع أولاد، داخل منزل صغير لا يصلح للعيش ، منزل تغيب عنه أهم متطلبات الحياة، فالمنزل غير ملحق به مياه أو صرف، والكهرباء تكاد أن تكون شبه منعدمة.





وبدا محمد ابراهيم، حديثه إلي كاميرا "صدي البلد، قائلًا: "انا قاعد فى البيت مع والدى واخويا ومراتي واولادي الأربعة، اخويا مصطفي عاجز عنده ضمور فى المخ كامل، ووالدي ابراهيم ضرير مش بيشوف، انا ومراتي اللي بنهتم بيهم، ملهمش حد تاني غيرنا، وعايشين كلنا في بيت واحد بعد وفاه والدتي منذ فترة بسبب مرض السرطان".





وأضاف محمد: المنزل مصنوع من الطوب الأبيض، وسقفه مصنوع من الخشب العروق القديم، الذي لا يتحمل أمطار فصل الشتاء، ودائمًا يقع عليهم في فصل الشتاء القارس، مع عدم دخول المياه أو الصرف الصحي داخل المنزل.





وعقب محمد عن حالة البيت، قائلًا: "السقف بتاع اوضة اخويا وقع من المطر الشهر اللي فات، ودلوقتي بينام في اوضتي انا ومراتي، علشان مفيش مكان تاني، وبسبب عدم دخول المياه، بنشتري جراكن مياه من عربية بتيجي تديلنا، الجركن الواحد ب ٥ جنيه، وانا بشتغل باليومية ممكن اجيب ٥٠ او ٦٠ جنيه في اليوم، ودا مش بيكفي علاج والدي ولا اخويا ولا مصاريف البيت واولادي".





وعن احتياجات أخيه المريض قال محمد: "نفسي حد يجبلنا كرسي بعجل لاخويا، علشان انا اللي بشيل اخويا رايح جى، بأكله وبشربه واعمله كل حاجة في يومه، لانه مش بيقدر يعمل حاجة، ومفيش اي مواصلة تقدر تدخل القرية بسبب سوء الطريق، لو اخويا بيحتاج يروح للمستشفى او تعب زيادة، مش بعرف اتصرف لان اقرب مستشفى لهنا تبعد عنا حوالي ٢٠ كم".





وتابع محمد: "البيت بتاعنا وضع يد، واخدينه من واحد، نفسي يكون في طريقة نقدر نتملك البيت بيها، بدل ما ييجي اي وقت ويطلعونا نعيش في الشارع، والدي رجل كفيف وعنده الضغط والسكر، مش هعرف اروح بيهم في حتة لو البيت اتاخد مننا".





واستغاث محمد بالمسئولين في حديثه، قائلًا: "انا بناشد محافظ الشرقية، والحكومة، انهم يهتموا بحالة اخويا صاحب الضمور في المخ، ووالدي الكفيف، وعاوز علاج لاخويا التعبان، ونفسي يملكولنا البيت قانونيًا بدل ما ننام في الشارع".