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مرأة

طريقة عمل لسان عصفور حلو.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:00 ص
لسان عصفور حلو
لسان عصفور حلو
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أسماء عبد الحفيظ

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لسان عصفور حلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي لعشاق الحلويات.

مقادير لسان عصفور حلو

1 كيس لسان عصفور
3 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة سمنة
زبيب
جوزهند
فول سودانى
1 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب قشطة
1 كوب سكر عسل أبيض  للوجه

طريقة تحضير لسان عصفور حلو

* • يحمر لسان العصفور فى السمنة على النار

* • يخلط مع الزبيب وجوز الهند والفول السودانى

* • يخلط النشا مع اللبن والسكر والقشطة ويقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام

* • يضاف خليط اللبن لخليط لسان العصفور

* • يوضع الخليط فى الفرن حتى النضج ويحمر الوجه

* • يضاف على الوجه العسل الأبيض ويقدم .

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