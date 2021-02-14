طريقة عمل لسان عصفور حلو.. فيديو

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل لسان عصفور حلو بمذاق لا يقاوم وشكل مشهى ولذيذ ومغذي لعشاق الحلويات.
مقادير لسان عصفور حلو
1 كيس لسان عصفور
3 كوب لبن
2 ملعقة كبيرة سمنة
زبيب
جوزهند
فول سودانى
1 ملعقة كبيرة نشا
نصف كوب قشطة
1 كوب سكر عسل أبيض للوجه
طريقة تحضير لسان عصفور حلو
* • يحمر لسان العصفور فى السمنة على النار
* • يخلط مع الزبيب وجوز الهند والفول السودانى
* • يخلط النشا مع اللبن والسكر والقشطة ويقلب الخليط على النار حتى الغليان ويغلظ القوام
* • يضاف خليط اللبن لخليط لسان العصفور
* • يوضع الخليط فى الفرن حتى النضج ويحمر الوجه
* • يضاف على الوجه العسل الأبيض ويقدم .