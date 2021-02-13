رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا عاجلاً بشأن كورونا

أعلن الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، ا ستمرار العمل بقرار منح العاملين إجازة بالتبادل على مجموعتين خلال الأسبوع الحالي اعتبارًا من 14-2 وحتى 18-2 .





جدير بالذكر أن اللجنة العليا قرارات لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت فى اجتماعها مساء اليوم السبت ١٣ فبراير ٢٠٢١ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء والمسئولين:





-مد أجازة نصف العام الدراسى لمدة أسبوع ، على أن يتم استئناف الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنظام التعليم الهجين الذى تم اعتماده منذ بدء العام الدراسى الجارى.





-استئناف أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسى الأول مع عودة الدراسة طبقا للجداول التى ستعلنها الكليات والمعاهد.





- تجرى الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





-سوف يناقش المجلس الأعلى للجامعات فى جلساته القادمة البرنامج الزمنى للفصل الدراسى الثانى بما يحقق استكمال الخطة الدراسية لكافة التخصصات العلمية.



