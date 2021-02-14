ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

سكان منطقة المرج الجديدة يشكون من انتشار الكلاب الضالة

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث سكان منطقة المرج الجديدة، فى رسالة لخدمة "بين الناس" التى يقدمها "صدى البلد"، من تزايد أعداد الكلاب الضالة فى الشوارع بشكل أصبح غير محتمل على الإطلاق.


وقال المواطن سمير محمود في رسالته: "نعاني من انتشار الكلاب الضالة التى تتجول فى مجموعات كبيرة وتفزع السكان، وتضطرنا للامتناع عن الخروج إلى الشارع بعد الغروب، بالإضافة إلى أنها تجعل النوم مستحيلا نظرا لنباحها المستمر طوال الليل، فهذه المشكلة أصبحت ظاهرة وواقعا مؤلما".


وأضاف: "المطلوب القضاء على الكلاب الضالة، والتي تتكاثر بسرعة، ومنها كلاب مسعورة، وتسبب الذعر للأهالى، خصوصًا أنها منتشرة علي الأرصفة وفوق السيارات ولا تفرق بين كبير وصغير أو ليل ونهار، ترعب المارة وأصوات نباحها غريبة ولا يمكن السير في الشوارع على مدار اليوم والإزعاج ليلا، وفى بعض الأحيان تقوم بمهاجمة المارة فتسبب لهم نوعا من الفزع والهلع والذعر".


وناشد الأهالى المسئولين بالوحدات البيطرية وجهاز المدينة العمل على حل هذه المشكلة رأفة بالأهالي القاطنين في هذه المنطقة، والذين يخشون على أطفالهم أن تهاجمهم هذه الكلاب الضالة عند ذهابهم إلى المدارس فى الصباح الباكر.


اقرأ أيضا:


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولًا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

انتشار الكلاب الضالة يثير فزع سكان مساكن شيراتون هليوبوليس

انتشار الكلاب الضالة كابوس يطارد سكان الحي الثامن بمدينة نصر

ارحمونا من الكلاب الضالة.. شكوى سكان مساكن قنا

انتشارالكلاب الضالة يثير فزع أهالي مساكن قنا

سكان مدينة الضباط بزهراء مدينة نصر يستغيثون من انتشار الكلاب الضالة بشوارعها

انتشار الكلاب الضالة يثير ذعر سكان مجاورة 3 بالحى الـ11 بأكتوبر

ترشيحاتنا

ورد أحمر.. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لـ ياسمين صبري في عيد الحب

بسيارة هدية.. درة تفاجئ متابعيها بهدية عيد الحب من زوجها

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

طقس السعودية اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة في عدة مناطق

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

شكوى عاجلة من بيراميدز لــ الكاف.. اعرف التفاصيل

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

انهيار الريدز .. صحيفة إنجليزية تحسم جدل إقالة كلوب من تدريب ليفربول

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبًا عسكريًا بالبحر الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كريم قاسم يشارك في مبادرة لإنقاذ محمية وادي دجلة.. صور

بإطلالة جريئة.. شاهد أحدث ظهور لـ مايا دياب

ظهور طراز IX من BMW موديل 2022 الجديد