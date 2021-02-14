علي جمعة: الرحم معلقة في عرش الرحمن تقديرا لمكانتها.. فيديو

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، عضو هيئة كبار العلماء، إن النبي قال في حديثه الشريف "الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" أخرجه البخاري.





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن العرش هو أكبر شئ موجود في الأرض وفي السماء، وتعليق الرحم في عرش الرحمن، تعبيرا عن عظمتها ومكانتها الكبيرة، حتى لا يتهاون أحد فيها ويقطعها.





وذكر أن الرحم، كلمة مشتقة من الرحمة، وقال النبي عنها "من سره أن يبسط الله في رزقه، وينسئ له في أثره، فليصل رحمه" منوها أن صلة الرحم تؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة.





وناشد علي جمعة، المسلمين، أن يحرصوا على صلة الرحم في شهر رجب الذي هل علينا وهو أحد الأشهر الحرم الذي يتعاظم فيه أجر الأعمال الصالحة.



