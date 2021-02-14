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فن

أخبار السوشيال ميديا.. إنجى علاء ويوسف الشريف يحتفلان بعيد الحب.. إيمى طلعت زكريا برفقة أبناء فنانين راحلين

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:03 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

نشرت إيمى طلعت زكريا صورة جديدة عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستورى.


وظهرت فى الصورة برفقة اصدقائها من ابناء الفنانين وكتبت معلقة:" أبناء الفنانين الراحلين محمد متولى- احمد راتب - صلاح رشوان - طلعت زكريا ربنا يرحمهم يارب".

نشرت الفنانة إنجي علاء صورة مع زوجها يوسف الشريف عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، احتفالا بعيد الحب.

إنجي علاء مع زوجها يوسف الشريف في احد الاماكن، وكتبت معلقة: "عيد حب سعيد".

نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورا جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وظهرت ياسمين رئيس وهى ترتدى جاكت باللون الأحمر احتفالا بعيد الحب وكتبت معلقة: " عيد حب سعيد".

نشر المطرب ساموزين، صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهر ساموزين وهو يمسك وردة حمراء احتفالا بعيد الحب وكتب معلقا :" عيد حب سعيد"
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