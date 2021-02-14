الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة ل لأرصاد الجوية ، إن درجات الحرارة ارتفعت خلال الأسبوع الماضى ووصلت 28 درجة.





ونفت د. إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، الشائعات التى انتشرت مؤخرا عبر صفحات التواصل الاجتماعى بشأن تعرض مصر لعاصفة ثلجية مؤكدة أن مصر سوف تتعرض فقط لمنخفض جوى بداية من بعد غد الثلاثاء حتى الخميس والقادم من جنوب أوروبا مصاحب لتيار هواء قطبى نفاث يعمل على انخفاض درجات الحرارة والتى من المقرر أن تصل 13 درجة مئوية.





وأشارت إلى أنه من المقرر أن تتعرض مصر لنشاط رياح ومن المفترض أن يزيد الشعور بالبرودة وبعض الرمال على بعض الطرق الصحراوية واضطراب للملاحة البحرية على البحر المتوسط وفرص سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.



