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توك شو

اليوم .. المصريون يحتفلون بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:12 ص
عيد الحب
عيد الحب
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية اكسترا نيوز تقريرا عن عيد الحب وطرق احتفال المصريين به ،  ببرنامج هذا الصباح ، فى محلات الزهور المختلفة الاشكال والالوان  .

واحتفال مصر بعيد الحب ظل في اليوم العالمي فقط حتى عام 1974، قبل أن يقرر الكاتب الصحفي مصطفى أمين، نشر فكرة الاحتفال بعيد الحب المصري .

الـ 14 من فبراير  هو اليوم المخصص لاحتفال العالم بعيد الحب في كل عام، بينما يحتفل المصريون بعيد الحب مرتين، الاحتفال الأول يتزامن مع الاحتفال العالمي بهذه المناسبة، بينما يحل الاحتفال الثاني في 4 نوفمبر  من كل عام ومعروف بـ "عيد الحب المصري".
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