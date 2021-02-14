اليوم .. المصريون يحتفلون بعيد الحب

واحتفال مصر بعيد الحب ظل في اليوم العالمي فقط حتى عام 1974، قبل أن يقرر الكاتب الصحفي مصطفى أمين، نشر فكرة الاحتفال بعيد الحب المصري .





الـ 14 من فبراير هو اليوم المخصص لاحتفال العالم بعيد الحب في كل عام، بينما يحتفل المصريون بعيد الحب مرتين، الاحتفال الأول يتزامن مع الاحتفال العالمي بهذه المناسبة، بينما يحل الاحتفال الثاني في 4 نوفمبر من كل عام ومعروف بـ "عيد الحب المصري".