رئيس جامعة القاهرة يوجه بتجهيز قاعات كلية الآداب بشاشات ذكية

عقد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، اجتماعا بمكتبه،مع إدارة كلية الآداب في إطار متابعاته الدورية المستمرة لكليات الجامعة، لمتابعة أعمال الاندماج في المنصة التعليمية الذكية للجامعة Smart CU استعدادًا لعودة الدراسة وبدء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك بحضور الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب ووكلاء الكلية.





وناقش الاجتماع، تجهيز قاعات المحاضرات بالكلية بشاشات ذكية تفاعلية لتوظيفها في العملية التعليمية خلال الفصل الدراسي الثاني، وتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على وسائل التعليم الحديثة، إلى جانب رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وزيادة سرعة الإنترنت، مع تزويد طلاب الكلية من ذوي القدرات الخاصة وغير القادرين بأجهزة تابلت، علاوة على تزويد الكلية بألف تابلت طبقًا لأحدث المواصفات بهدف استخدامها في عمليات التعليم والامتحانات عن بُعد.





وتطرق الاجتماع، إلى أهمية وضرورة تطوير البحث العلمي بالكلية، وتحويل مجلات الكلية والأقسام العلمية إلى مجلات دولية، وتطوير جودة ونوعية الأبحاث العلمية المنشورة كما وكيفا، كما تمت مناقشة تجديد ورفع كفاءة الكلية وفقًا للشروط الأثرية، واستدامة وسلامة جميع المنشآت والمرافق والأجهزة، وصيانة المصاعد والتأكد من استخدامها بأمان ، طبقًا للقواعد والإجراءات المقررة قانونًا.





وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على دعم الجامعة لإدارة الكلية في تطوير العملية التعليمية والتحول إلى كلية ذكية، كما وجه بضرورة العمل على الخطة الاستراتيجية المحدثة للجامعة للتحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث، لاستغلال المعرفة لإنتاج قيمة مضافة للاقتصاد، وتقديم الاستشارات الاستراتيجية، والتوسع في العمل المجتمعي.