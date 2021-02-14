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رياضة

شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:05 ص
أيمن اشرف و زوجته
أيمن اشرف و زوجته
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ندى فكري
هنأ أيمن أشرف لاعب النادي الأهلي زوجته بعيد الحب ونشر صورة لهما عبر خاصية الاستوري على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق أيمن على الصورة قائلا: "بحبك".

يذكر أن علق أيمن أشرف على التتويج  ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

وعلق أشرف قائلا "حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف كيان كبير زي كيان النادي الأهلي .. مبروك لجمهور النادي الأهلي .. مبروك اللاعيبه الرجالة ..ثالث عالم".

وتسلم لاعبو النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح. 

صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه الى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه. 

توج فريق بايرن ميونخ بلقب كأس العالم للأندية بعد فوزه بهدف دون رد في شباك تيجريس أونال المكسيكي ضمن نهائي كأس العالم للأندية الذي يقام بالدوحة.
شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب
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