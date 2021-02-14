شاهد.. أيمن أشرف يحتفل مع زوجته بعيد الحب

وعلق أيمن على الصورة قائلا: "بحبك".

يذكر أن علق أيمن أشرف على التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية بعد التغلب على فريق بالميراس البرازيلي.

وعلق أشرف قائلا " حقيقي انا فخور جدا ان انا موجود ف كيان كبير زي كيان النادي الأهلي .. مبروك لجمهور النادي الأهلي .. مبروك اللاعيبه الرجالة ..ثالث عالم".

و تسلم لاعبو النادي الأهلي الميدالية البرونزية بعد الحصول على المركز الثالث من بطولة كأس العالم للأندية، بعد الفوز على بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح.





صنع لاعبو بايرن ميونخ ممرًا شرفيًا للاعبي الأهلي وتيجريس الميكسيكي قبل التوجه الى استلام الميداليات الذهبية، في لفتة طيبة من الفريق المتوج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.



