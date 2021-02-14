مصر للطيران تسير 6 رحلات استثنائية اليوم لإعادة العالقين في السعودية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 6 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات المملكة العربية السعودية، لنقل المصريين العالقين، بسبب قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من وإلى 20 دولة مختلفة بينها مصر، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.





وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة مصر للطيران ستسير 3 رحلات جوية متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بأرقام MS2671، وMS2663، وMS2661، ورحلة برقم MS2677، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورحلتين برقم MS2681، وMS2683 متجهة إلى مدينة الدمام لعودة المصريين العالقين هناك.









وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران أعلنت أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة، لإعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر.







