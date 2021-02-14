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أخبار البلد

مصر للطيران تسير 6 رحلات استثنائية اليوم لإعادة العالقين في السعودية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:14 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأحد، 6 رحلات استثنائية من مطار القاهرة الدولي إلى مطارات المملكة العربية السعودية، لنقل المصريين العالقين، بسبب قرار السلطات السعودية بتعليق حركة الطيران القادمة من وإلى 20 دولة مختلفة بينها مصر، ضمن إجراءاتها الاحترازية لمواجهة كورونا.


وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن شركة مصر للطيران ستسير 3 رحلات جوية متجهة إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة بأرقام MS2671، وMS2663، وMS2661، ورحلة برقم MS2677، متجهة إلى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ورحلتين برقم MS2681، وMS2683 متجهة إلى مدينة الدمام لعودة المصريين العالقين هناك.


وتجدر الإشارة إلى أن شركة مصر للطيران أعلنت أن رحلات العودة من المملكة العربية السعودية مستمرة، لإعادة المصريين وغيرهم من الجنسيات من السعودية إلى مصر.


وكانت السلطات السعودية، أصدرت مطلع فبراير الجاري تعليمات بتعليق السماح بدخول المملكة العربية السعودية لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا من 20 دولة حول العالم، ومن بينها جمهورية مصر العربية اعتبارًا من الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 3 فبراير في ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا. 


وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

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