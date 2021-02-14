عودة المياه بعد إصلاح كسور مفاجئة بالمواسير في الإسماعيلية

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، أن غرفة عمليات الشركة تلقت عددا من البلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير مياه الشرب، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.





حيث انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها فورًا وتم إصلاحها في وقت قياسي، وفى فترة زمنية وجيزة للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.





وأضاف رئيس شركة المياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه تم إصلاح عدايه قطر 6 بوصة، وعدايه قطر 10 بوصة أمام كوبري بمنطقة عين غصين، وعدايه 6 بوصة امام محطة الكرنك الكومباكت بطول 18 مترا، وإصلاح كسر في خط مياه 4 بوصة مع تغير مشترك 4 بوصة بمنطقة الكيلو2 ، كما تم إصلاح كسر 280 مم مساكن مبارك بمدينة المستقبل، واصلاح كسر خط 250 مم بقرية النصر.





وأشار اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.



