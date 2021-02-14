توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

أصدرت شئون الجنسية والجوازات والإقامة في مملكة البحرين، اليوم الأحد، توجيها عاجلا يقضي بتقليل استقبال أعداد المراجعين في مركزي الخدمات بالمحرق ومدينة عيسى، وذلك بناءً على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا.









ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، حثت شئون الجنسية والجوازات والإقامة المواطنين على استخدام القنوات الإلكترونية المتاحة لتقديم الخدمات، وذلك تجنبًا للازدحام وسرعة إنجاز المعاملة ومراجعة المراكز فقط في الحالات التي لا يمكن إنجازها إلكترونيا، مع مراعاة الأخذ بالتعليمات الاحترازية.









كما نوهت الإدارة إلى ضرورة عدم اصطحاب الأطفال والمرافقين والانتظار في المركبة عند الحضور قبل الموعد بفترة تزيد على خمس دقائق.









وأشارت شئون الجنسية والجوازات إلى أنه من الممكن تقديم طلبات التأشيرات (الإصدار/تحويل/التمديد/إلغاء) وتجديد جواز السفر البحريني عبر بوابة الحكومة الإلكترونية bahrain.bh، أما خدمات الإقامات بجميع أنواعها (تجديد/إلغاء/إصدار)، وكذلك إصدار جواز السفر البحريني (لأول مرة/إصدار جواز بدل فاقد/تالف/تذكرة مرور) فيمكن تقديم الطلبات عبر موقع الإدارة www.npra.gov.bh.







